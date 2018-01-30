В Киеве скончался первый и единственный космонавт независимой Украины Леонид Каденюк

16:52 | 31.01.2018

Умер первый и единственный космонавт независимой Украины Леонид Каденюк, передает РБК. Он скончался в столичном парке Царское Село. Каденюк умер до приезда скорой помощи. Ему было 67 лет.



Как напоминает РБК, Каденюк был членом отряда космонавтов СССР, однако свой единственный полет в космос совершил на американском шаттле «Колумбия» уже после распада Советского Союза и принятия в 1995 году гражданства Украины. В конце 1997 года Каденюк провел на борту шаттла более 15 суток в качестве специалиста по полезной нагрузке.