В Барселоне в столкновениях у здания парламента Каталонии пострадали 13 человек

16:33 | 31.01.2018

В Барселоне у здания парламента Каталонии прошли массовые беспорядки, в которых пострадали по меньшей мере 13 человек, сообщает El Mundo. По предварительным данным, пострадали десять стражей порядка и трое протестующих. Отмечается, что беспорядки начались после того, как митингующим удалось преодолеть полицейский кордон и прорваться ко входу в здание парламента.



Протестующие требуют от властей позволить экс-главе региона и лидеру сепаратистского движения Карлесу Пучдемону вновь возглавить Каталонию, отмечает РБК.