Российский актер Павел Майков назвал сериал «Бригада» преступлением против России

16:27 | 31.01.2018

Актер Павел Майков назвал сериал «Бригада» преступлением против России. «Для меня как актера сериал «Бригада» принес пользу — известность, а для общества, людей — вред. «Бригада» — это преступление перед Россией, в котором я участвовал», — заявил Майков в интервью «Вечерней Москве». По его словам, вред сериала в том, что многие молодые люди после просмотра захотели стать бандитами. Но спасти мир с помощью зла и насилия нельзя, отметил актер, передает rg.ru.



В свою очередь продюсер «Бригады» Александр Акопов в беседе с RT назвал глупостью заявления Майкова о вреде телесериала для российского общества. «На эту тему существуют исследования, которые однозначно показывают, что уровень преступности связан с совершенно другими обстоятельствами, а вовсе не с существованием сериалов на криминальную тему», — заявил Акопов.



Напомним, сериал появился на экранах в 2002 году и рассказывал историю становления преступной группировки в России.