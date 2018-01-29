Германия разрешила строительство газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах

15:50 | 31.01.2018

Nord Stream 2 AG в среду получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда, передает «Интерфакс». Менеджер Nord Stream 2 Йенс Ланге назвал это событие «важным этапом в комплексном процессе одобрения проекта». Отмечается, что процедуры получения разрешений в России, Финляндии, Швеции и Дании идут по графику.



Строительство газопровода «Северный поток — 2» ведется по дну Балтийского моря. Протяженность газопровода, ведущего в Германию, должна составить более 1200 км, совокупная мощность — 55 млрд куб. м ежегодно, напоминает РБК.