Рубрика: Россия и мир
11:43 | 31.01.2018
На Украине испытали крылатую ракету собственного производства
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отметил, что это полностью украинская разработка, которая осуществляется конструкторами госпредприятия «Луч» в сотрудничестве с другими государственными и частными компаниями.
«Сегодняшние испытания открыли новый этап ракетной программы, согласно которому наши ВС должны получить мощные высокоэффективные крылатые ракеты, способные на большом расстоянии точно поражать вражеские цели. Это является важным фактором сдерживания агрессора», — отметил секретарь СНБО Украины.
© «Вечерние Ведомости»
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