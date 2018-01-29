Сбербанк возглавил рейтинг самых дорогих публичных компаний России

11:37 | 31.01.2018

Рейтинг 100 самых дорогих публичных компаний России за 2017 год возглавил Сбербанк. На втором месте по капитализации оказался «Газпром», на третьем расположилась «Роснефть». Список ежегодно составляется агентством «РИА Рейтинг», отмечает lenta.ru. Также в списке: «Лукойл», «Новатэк», «Норильский никель», «Газпром нефть», «Татнефть» и «Сургутнефтегаз».



Общая рыночная капитализация ста самых дорогих российских публичных компаний по итогам прошлого года выросла на 1,3 % и составила 643 млрд долларов.