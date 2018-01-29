Курс биткоина опустился ниже психологической отметки в 10 тысяч долларов

11:23 | 31.01.2018

Курс биткоина опустился ниже психологической отметки в $10 тысяч. По данным портала CoinMarketCap, на 8:30 30 января стоимость одного биткоина составляла $9 894.



Другие популярные криптовалюты также торгуются в минусе. Цена на Ethereum снизилась на десять процентов — до 1,045 доллара, Ripple потерял 15 процентов, его теперь цена чуть больше доллара, передает «РИА Новости».