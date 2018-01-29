Президент США Дональд Трамп отказался закрывать тюрьму Гуантанамо на Кубе

11:04 | 31.01.2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет закрывать тюрьму Гуантанамо, и выступил в поддержку практики задержания террористов за рубежом, передает «Интерфакс».



По его словам, стране надо иметь все необходимые инструменты для поимки и содержания террористов, где бы они ни были схвачены. Он также добавил, что нельзя отпускать боевиков, так как в итоге с ними всё равно придётся встретиться на поле боя, сообщает russian.rt.com.



Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, подозреваемых властями США в тяжких преступлениях, в основном в терроризме, ведении войны на стороне противника. Она расположена на бессрочно арендуемой военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба), напоминает iz.ru.