Социальная сеть Facebook запретила размещать рекламу криптовалют

10:40 | 31.01.2018

Социальная сеть Facebook вводит запрет на размещение у себя рекламы криптовалют и бинарных опционов. О новой политике сообщила пресс-служба соцсети. В сообщении указывается, что отныне запрещается реклама продуктов и сервисов, связанных с вводящими в заблуждение или обманчивыми технологиями, в том числе бинарными опционами и криптовалютой, передает iz.ru.



«Два наших основных принципа в отношении рекламы отражают наши убеждения в том, что объявления должны быть безопасными и мы прежде всего создаем их для людей», — заявил директор по управлению продуктами компании Роб Лезерн. Рекламе, вводящей пользователей «в заблуждение», в социальной сети не место, подчеркнул он.