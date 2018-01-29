10:25 | 31.01.2018

Журналисты Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Разговор шел о Великой Отечественной войне и той роли, которую сыграл Сталин в том, что страна не была к ней готова, передает «Вести.ру».



Оппоненты надавали друг другу пощечин, после чего Шевченко сбил Сванидзе с ног ударом в лицо. В итоге разнимать оппонентов пришлось сотрудникам радиостанции.



Шевченко после эфира заявил, что причиной его драки со Сванидзе стали разные подходы к трактовке истории страны.