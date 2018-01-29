Трамп заявил, что Китай и Россия угрожают американским интересам и ценностям

10:16 | 31.01.2018

Президент США Дональд Трамп, выступая со своим первым обращением к американскому конгрессу «О положении страны», заявил, что Китай и Россия угрожают американским интересам, экономике и ценностям, передает iz.ru.



«В мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группировками и соперниками вроде Китая и России, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям», — сказал Трамп.



«Сталкиваясь с этими ужасными угрозами, мы знаем, что слабость — это прямая тропа к конфликту», — добавил Трамп. В связи с этим он призвал конгресс «прекратить опасное урезание оборонного бюджета и полностью профинансировать вооруженные силы США», отмечает «Интерфакс».