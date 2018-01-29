Глава Минфина США заявил, что новые антироссийские санкции введут «в ближайшем будущем»

10:08 | 31.01.2018

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил во вторник, что новые антироссийские санкции введут «в ближайшем будущем», Вашингтон уже работает над ними. «Мы намерены использовать [кремлевский] доклад и разведданные для того, чтобы вводить дополнительные санкции. Мы работаем над ними», — сказал Мнучин во время слушаний в банковском комитете сената.



Глава ведомства также добавил, что сотрудники ведомства «приложили большие усилия», чтобы составить доклад, секретная часть которого содержит сотни страниц.



В «кремлевский доклад», подготовленный Министерством финансов, вошли 210 человек, в том числе высшие чиновники. Значительная часть списка была отдана руководителям крупных российских госкомпаний и компаний с государственным участием. Также в нем оказались богатейшие бизнесмены страны с состоянием не менее $1 млрд, отмечает РБК.