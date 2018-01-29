Явлинский сдал в ЦИК подписи для регистрации на президентских выборах

16:10 | 30.01.2018

Избирательный штаб кандидата в президенты России от партии «Яблоко» Григория Явлинского доставил сегодня в Центризбирком подписи избирателей, необходимые для его регистрации, передает rg.ru. Подписные листы привезли в ЦИК в 40 коробках.



Как отмечает РБК, Явлинский заявил журналистам, что во время сбора подписей представители «Яблока» «встретились с сотнями тысяч людей и почти не встретили равнодушных».