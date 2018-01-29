Путин заявил, что Конгресс национального диалога в Сочи призван сплотить народ Сирии

16:00 | 30.01.2018

Путин в своём послании призвал участников Конгресса сирийского национального диалога «перевернуть трагическую страницу в истории Сирии». Послание главы государства зачитал министр иностранных дел РФ Лавров, передает regnum.ru.



«Форум призван вновь сплотить народ Сирии после почти семилетнего вооружённого конфликта, унёсшего жизни сотен тысяч людей, вынудившего миллионы граждан покинуть свою родину», — говорится в послании.



Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи официально открылся сегодня. Ожидается, что участие в форуме примет более 1,6 тысячи человек, отмечает life.ru.