На станции метро «Варкетили» в Тбилиси в результате обрушения потолка пострадали 14 человек

15:53 | 30.01.2018

Число пострадавших при обрушении потолка на станции «Варкетили» тбилисского метро выросло до 14 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэра города Каху Каладзе. Как напоминает РИА «Новости», во вторник утром на станции метро «Варкетили» обрушилась часть подвесного потолка. Среди пострадавших оказался один полицейский.



Станция «Варкетили» — конечная станция основной ветки метрополитена Тбилиси — построена в 1985 году. Телеканал сообщает, что в 2017 году на станции был проведен ремонт — был полностью обновлен внешний интерьер станции и установлен подвесной потолок, отмечает РБК.