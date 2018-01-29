В Челябинской области вынесли приговор новому «Юрию Деточкину»

15:49 | 30.01.2018

Сосновским районным судом Челябинской области вынесен приговор 27-летнему Юлиану М., работающему специальным корреспондентом одной из федеральных газет.



Молодой человек осужден по п. «б» ч. 3 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (за незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), а также покушении на сбыт наркотического средства в крупном размере).



Молодой человек не только создал собственный Интернет-магазин по дистанционному сбыту наркотических средств, но самостоятельно изготавливал их, после чего осуществлял «закладки» на территории Челябинска, получая за это денежные средства от приобретателей.



Но самое интересное не в этом, а в том, что денежные средства, получаемые от реализации наркотиков, он перечислял в благотворительные фонды, для помощи больным детям, мало того, он планировал создать свой благотворительный фонд. Невольно вспоминается главный герой фильма «Берегись автомобиля» - Юрий Деточкин.



Учитывая ряд смягчающих обстоятельств и заключенное досудебное соглашение, суд своим приговором назначил новоявленному «Юрию Деточкину» наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей. На имущество молодого человека – автомобиль БМВ, наложен арест, а также конфискованы в доход государства средства совершения преступлений.



Но и это ещё не всё. Видимо учитывая тот факт, что обвиняемый тратил деньги полученные от преступной деятельности на благие цели, государственный обвинитель отказался от предъявленного Юлию М. обвинения по пункту «б», части 4, статьи 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных лицом в результате совершения им преступления).



Приговор не вступил в законную силу.



Фото: Кадр из фильма «Берегись автомобиля»