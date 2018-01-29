Агентство Moody's повысило кредитные рейтинги «Роснефти» и «Башнефти»

15:44 | 30.01.2018

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг нефтяной компании «Роснефть» до инвестиционного уровня «Baa3» с прогнозом «стабильный», говорится в сообщении организации. Кредитный рейтинг компании «Башнефть» вследствие этого вырос до такого же уровня.



Как напоминает iz.ru, на прошлой неделе Moody's улучшило прогноз (со «стабильного» до «позитивного») по суверенному кредитному рейтингу России («Ba1»). Агентство, в частности, объяснило свое решение «организационной прочностью», которая позволила российским макроэкономическим структурам справиться с шоком от падения нефтяных цен и введения санкций против страны.