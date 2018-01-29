ЕСПЧ взыскал с РФ 35 тысяч евро в пользу трех фигурантов «болотного дела»

15:34 | 30.01.2018

Европейский суд по правам человека присудил в общей сумме 35 тысяч евро трем фигурантам «болотного дела» - Андрею Барабанову, Степану Зимину и Алексею Полиховичу, признав, что в отношении них был нарушен ряд статей Конвенции по защите прав человека и основных свобод, передает «Интерфакс». Полиховичу и Зимину присудили по €12,5 тысячи, Барабанову — €10 тысяч.



ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили пункт 3 и 4 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Право на свободу и личную неприкосновенность) и статью 11 Конвенции (Свобода собраний и объединений). Кроме того, ЕСПЧ установил, что в отношении Полиховича и Зимина была нарушена статья 3 Конвенции (Запрещение пыток), передает ТК «Дождь».



Как напоминает regnum.ru, всех троих арестовали в мае-июне 2012 года по подозрению в участии в массовых беспорядках и совершении актов насилия в отношении полиции 6 мая. Тогда санкционированный «Марш миллионов» в Москве перерос в столкновение между демонстрантами и правоохранителями. Суд приговорил Андрея Барабанова к трем годам и семи месяцам лишения свободы, Алексея Полиховича и Степана Зимина — к трем с половиной годам.