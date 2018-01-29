Песков назвал «беспрецедентным» «кремлевский доклад» Минфина США

14:51 | 30.01.2018

Путин даст оценку «кремлевскому докладу» США на встрече с доверенными лицами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Песков. «Сначала нужно проанализировать. Публикация достаточно беспрецедентная. В тексте огромное количество оговорок, что это никоим образом не является санкциями или ограничениями. Но придание публичности такому списку, просто всего и вся... наверное, потенциально это наносит ущерб и имиджу, и реноме, и нашим предприятиям, и предпринимателям, и членам руководства», — сказал Песков.



Отдельно Песков прокомментировал попадание и своей фамилии в список, отмечает РБК. «Понимаете, там фамилии всех, поэтому тут нечего говорить, тут обобщенный подход. Можно также обратить внимание, что де-факто все названы врагами США. Если вы прочитаете текст, заголовок документа, то увидите, что все это делается в рамках закона противодействия врагам США. Де-факто вся эта группа лиц названа врагами США», — обратил внимание Песков.



В опубликованный ранее во вторник Минфином США «кремлевский список» включены 210 человек: руководители Правительства РФ, представители крупнейших компаний, главы обеих палат Федерального собрания РФ, высокопоставленные чиновники. Кроме того, в список попали 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более $1 млрд, передает «Интерфакс».