Госдеп США предупредил сотрудничающие с РФ страны о возможном введении санкций

14:43 | 30.01.2018

США предупредили правительства и компании стран, которые ведут торговые операции с Россией, о возможности введения против них санкций. Как сообщили «РИА Новости» в Госдепартаменте, «иностранные правительства и компании частного сектора были уведомлены как публично, так и в частном порядке».



«Начиная с сегодняшнего дня Госдепартамент может начать вводить санкции в соответствии с разделом 231 закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA) за значительные транзакции организациями из российского оборонного или разведывательного сектора», - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.



Ранее в Госдепартаменте заявили о миллиардных потерях России в связи с санкциями.