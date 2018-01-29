В Австрии спасатели эвакуировали 150 туристов, застрявших на сломанном подъёмнике

12:09 | 30.01.2018

На горнолыжном курорте Крайшберг в Австрии спасатели эвакуировали вертолётом около 150 туристов, застрявших на сломанном подъёмнике, сообщает CTV News. Отдыхающие в регионе Штирия были в креслах канатной дороги на высоте от 7 до 10 м, когда она сломалась. Спасательным работам благоприятствовала теплая погода с температурой 6 °С и солнцем. Никто из туристов не получил обморожений. Операция заняла три часа.