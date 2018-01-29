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Рубрика: Россия и мир


12:00 | 30.01.2018

Американские СМИ сообщили об отставке замглавы ФБР Эндрю Маккейба

Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб покидает свой пост, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Ранее Маккейб подвергся критике со стороны Трампа, который в своем Twitter обвинил его в предвзятости, передает РБК.

По данным The New York Times, несмотря на то, что отставка чиновника была предсказуема, она стала неожиданностью для публики. Не далее чем на прошлой неделе он заявлял, что надеется сохранить должность до выхода на пенсию в середине марта.

Как отмечает «Интерфакс», официально уйти в отставку заместитель главы ФБР сможет только в марте. До тех пор он будет считаться сотрудником бюро, однако работать не будет, так как накопил достаточно дней отпуска.

© «Вечерние Ведомости»



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