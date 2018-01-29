Российская конькобежка Ольга Граф отказалась ехать на Олимпиаду в Пхёнчхане

11:42 | 30.01.2018

Российская конькобежка Ольга Граф приняла решение отказаться от выступления на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Спортсменка попала в список так называемых «чистых» спортсменов МОК, но, несмотря на это, добровольно отказалась от приглашения Комитета. В заявлении спортсменки говорится, что это связано с невозможностью выступить в командной гонке.



«Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получили более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь, — заявила Граф, которую цитирует «РИА Новости». — В их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия олимпийских атлетов из России в дисциплине «командная гонка преследования». Именно в составе командной гонки я надеялась принести медаль в копилку команды России».