Минобороны РФ приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15

11:37 | 30.01.2018

Министерство обороны России приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников». АК-12 (калибр 5,45) и АК-15 (калибр 7,62) рекомендованы для вооружения ВДВ, морской пехоты и сухопутных войск.



Автоматы предназначены для боевой экипировки «Ратник», которая позиционируется как экипировка «солдата будущего». В нее входят несколько десятков элементов, в том числе девять единиц вооружения, передает iz.ru.