Минфин США представил конгрессу «кремлёвский доклад» с 210 именами

10:44 | 30.01.2018

Минфин США представил конгрессу «кремлёвский доклад». В нём 210 имен: 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов.



В список в числе прочих внесены премьер-министр России Медведев, председатель Совфеда Матвиенко, вице-спикер правительства РФ Голодец, пресс-секретарь Путина Песков, глава ФСБ Бортников и другие. Также в список попали предприниматели Абрамович, Агаларов, Алекперов, братья Ананьевы, Авен, Батурина, Усманов, Потанин, Касперский, братья Ротенберги, Тимченко и Тиньков.



Как отмечает life.ru, «Кремлёвский доклад» — это аналитический материал с перечнем должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей, которые связаны с российскими властями и которые в теории могут попасть под санкции.