Самолет Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Москву, экстренно вернулся в аэропорт

14:29 | 29.01.2018

Рейс TK413, летевший из Стамбула в Москву, вернулся в аэропорт отправления из-за технических неполадок. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Turkish Airlines. О каких неполадках идёт речь, не уточняется. Подчёркивается, что жизням людей ничего не угрожает. Авиакомпания подготовила другой самолет, на который будут пересажены пассажиры и отправлены в российскую столицу.