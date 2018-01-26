14:23 | 29.01.2018

Певицу Людмилу Сенчину похоронили в Петербурге на Смоленском кладбище, сообщает «Интерфакс». Отпевание усопшей прошло в соборе Владимирской иконы Божией Матери. Сенчина ушла из жизни 25 января, на 68-м году жизни, после продолжительной болезни.