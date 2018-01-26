По данным Роспотребнадзора, в Турции появились комары-переносчики вируса Зика

14:11 | 29.01.2018

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о выявлении в ряде прибрежных провинций Турции комаров — переносчиков вируса Зика. Об этом сообщается на сайте ведомства. При этом отмечается, что в октябре прошлого года четыре гражданина страны были инфицированы вирусом после посещения Кубы.



Власти принимают меры по сдерживанию распространения переносчиков лихорадки на территории страны. Кроме того, Роспотребнадзор просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок, передает РИА «Новости».