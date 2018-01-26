Эрдоган заявил, что целью операции «Оливковая ветвь» не является захват территории Сирии

14:04 | 29.01.2018

Целью турецкой военной операции «Оливковая ветвь» в Африне не является захват территорий Сирии. Об этом заявил президент Турции Эрдоган. «Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 млн беженцев, находящихся ныне в Турции», — цитирует президента агентство Anadolu.



Основной целью операции в Африне, как в очередной раз подчеркнул турецкий лидер, является необходимость «очистить всю границу Турции с Сирией» от боевиков. Террористами Анкара считает представителей сирийской курдской партии «Демократический союз» (PYD) и «Рабочей партии Курдистана» (PKK). Именно они прежде занимали территории данного региона, отмечает РБК.