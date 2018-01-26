Таможенники усилили контроль за покупками граждан РФ за границей

13:58 | 29.01.2018

Российская таможня теперь может отслеживать дорогие покупки россиян, сделанные за границей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.



Без пошлины в Россию можно ввезти купленные за границей вещи общей стоимостью до €10 тыс. Если же сумма превышает этот порог, то с нее необходимо заплатить пошлину в 30 %, отмечает iz.ru. Чтобы избежать уплаты пошлины, люди, как правило, утверждают, что вещь не новая и давно им принадлежит. По Кодексу об административных правонарушениях нарушителям таможенных правил грозят штраф и конфискация товара.



«Ведомости» поясняют, что данные о дорогих покупках таможня получает из базы системы возврата налога на добавленную стоимость для иностранцев Tax free, а также от правоохранительных органов стран временного пребывания россиян.