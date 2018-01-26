Самолет экстренно приземлился на автотрассу в Калифорнии

13:42 | 29.01.2018

Одномоторный самолет Beechcraft G33 экстренно приземлился на автомобильную дорогу в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). В результате происшествия никто не пострадал.



Приземлившийся на дорогу самолёт следовал в местный аэропорт John Wayne, однако во время полёта возникли проблемы с двигателем. Сколько человек было на борту, не уточняется. Федеральное Управление гражданской авиации расследует инцидент.