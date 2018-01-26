Рубрика: Россия и мир
13:42 | 29.01.2018
Самолет экстренно приземлился на автотрассу в Калифорнии
Приземлившийся на дорогу самолёт следовал в местный аэропорт John Wayne, однако во время полёта возникли проблемы с двигателем. Сколько человек было на борту, не уточняется. Федеральное Управление гражданской авиации расследует инцидент.
© «Вечерние Ведомости»
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