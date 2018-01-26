Аксенов назвал Крым «неприступной крепостью»

13:34 | 29.01.2018

После возвращения в Россию Крым стал неприступной крепостью, и в военном плане ему сегодня ничего не угрожает. Об этом глава Крыма Аксенов заявил в интервью американской радиостанции National Public Radio.



Кроме того, по его словам, западные санкции никак не повлияли на экономику региона, поскольку со времен Украины в Крыму было мало иностранных инвесторов и туристов.



Аксёнов также заявил о том, что инвестиции в инфраструктуру Крыма к 2020 году составят в целом 1 трлн рублей, пишет RT.