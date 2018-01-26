Трамп заявил, что он очень популярен в Британии

13:26 | 29.01.2018

Президент США Дональд Трамп считает, что очень популярен в Великобритании, и заявляет, что очень поддерживает эту страну и ее премьера Терезу Мэй, передает «РИА Новости». «Я думаю, я очень популярен в вашей стране», — сказал Трамп в беседе с британским ведущим Пирсом Морганом. По словам Трампа, он получает много писем от британцев, сообщающих о поддержке его действий.



«У нас отличные отношения с вашим премьер-министром, мы с ней только что виделись (на экономическом форуме в Давосе). Я поддерживаю многое, что она делает и что говорит. Я очень поддерживаю Великобританию», — также заявил Трамп.