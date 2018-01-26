Дворкович заявил, что подготовлено соглашение по авиабезопасности между Россией и Египтом

13:13 | 29.01.2018

Соглашение по авиабезопасности между Россией и Египтом подготовлено и направлено на подписание в Каир. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.



«Мы изначально говорили, что должно быть соглашение, которое касается вопросов безопасности. Оно было подготовлено. Я так понимаю, что египетская сторона его готова подписать, иначе бы не возобновилась дискуссия», — приводит агентство слова Дворковича.



Ранее Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Египтом, которое было приостановлено в 2015 году. Тогда над Синайским полуостровом разбился российский лайнер, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате теракта погибли 224 человека.