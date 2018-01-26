Владельцев оружия в России могут обязать носить опознавательные знаки или спецжилеты

12:39 | 29.01.2018

В России могут ввести закон, согласно которому владельцы оружия будут обязаны носить специальные опознавательные знаки или жилеты. В Госдуме разрабатывается соответствующий законопроект, рассказал «Парламентской газете» депутат Олег Нилов, один из авторов инициативы. Он отметил, что нововведения коснутся примерно 8 миллионов человек, передает «Эхо Москвы».



«Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видели полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям», — считает Нилов.



Отмечается, что нововведения могут коснуться всех владельцев огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного, травматического.