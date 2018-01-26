Кендрик Ламар и Бруно Марс стали триумфаторами премии «Грэмми»

12:32 | 29.01.2018

В нью-йоркском «Мэдисон-сквер-гардене» состоялась юбилейная, шестидесятая церемония вручения премии Американской академии звукозаписи «Грэмми». Триумфаторами стали Кендрик Ламар и Бруно Марс.



Бруно Марс получил «Грэмми» в трёх главных номинациях: запись года, альбом года и песня года. Рэпер Кендрик Ламар выиграл во всех четырёх рэп-номинациях, а клип на его песню Humble признан лучшим музыкальным видео, передает «Эхо Москвы».



Лучшим новым артистом была признана канадская соул-исполнительница Алессия Кара. «Грэмми» за «лучшее инструментальное соло» получил российский пианист Даниил Трифонов. В номинации «Лучшая аранжировка» победил американский музыкант Рэнди Ньюман, выпустивший песню под названием «Путин», сообщает russian.rt.com.