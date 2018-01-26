Саули Ниинистё уверенно победил на выборах президента Финляндии

12:18 | 29.01.2018

Действующий президент Финляндии Саули Ниинистё одержал победу на выборах главы государства после подсчета 100 % голосов.



Ниинистё баллотировался на второй срок как независимый кандидат и получил 62,7 % голосов. Его ближайшего конкурента, Пекки Хаависто от «Союза зеленых», поддержали 12,4 % избирателей. На третьем месте — кандидат от «Истинных финнов» Лаура Хухтасаари с 6,9 %, сообщили в финском Минюсте.



«Великолепно ощущать себя президентом великолепной страны. Наша страна прекрасна, и мы позаботимся, чтобы она оставалась прекрасной. Мы позаботимся, чтобы страна оставалась открытой. Мы будем прислушиваться к другим мнениям. В этом наша сила», — приводит «РИА Новости» слова Ниинистё.