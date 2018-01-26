Пять человек погибли в результате нападения боевиков на военную академию в Кабуле

12:12 | 29.01.2018

Число военнослужащих, погибших при атаке на военную академию в Кабуле, возросло до пяти, еще 10 получили ранения, передает агентство Пажвак. Ранее сообщалось о гибели двух военнослужащих.



Военное учебное заведение было атаковано боевиками утром в понедельник. Ликвидированы четверо из пяти террористов, один задержан, сообщил журналистам представитель пресс-центра Минобороны Афганистана.



Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).