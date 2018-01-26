В США хотят создать национальную сеть 5G для защиты от Китая

12:06 | 29.01.2018

Специалисты по национальной безопасности администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность создания национальной сверхскоростной сети 5G для защиты от Китая, сообщает Axios со ссылкой на документы Белого дома.



В ближайшие шесть-восемь месяцев между представителями телекоммуникационных компаний и сотрудниками администрации Трампа должны состояться переговоры, на которых будут обсуждаться некоторые аспекты создания и спонсирования данного проекта.



В документах отмечается необходимость в короткие сроки создать сверхскоростную технологию 5G, поскольку Китай «является доминирующим опасным агентом информационной сферы».