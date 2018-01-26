Приложение для фитнеса «рассекретило» военные базы США

11:59 | 29.01.2018

В интернете появилась карта, на которой зафиксированы передвижения пользователей фитнес-трекеров. Журналисты обнаружили на ней маршруты американских солдат на военных базах и, предположительно, секретные объекты, передает РБК.



Речь идет об интерактивной карте The Global Heat Map, которая «подсвечивает» маршруты людей, использующих фитнес-гаджеты. На карте отображаются поездки на велосипедах, бег, водные и зимние активности, сообщает The Washington Post. По данным издания, в зонах военных действий в таких странах, как Ирак и Сирия, карта везде темная, однако на ней есть и места с повышенной активностью. Заинтересованные пользователи рассмотрели эти зоны при приближении и обнаружили, что на них отмечены американские военные базы, отмечает НТВ.



Пользователи отмечают, что американские базы наиболее заметны на карте. Кроме того, отмечают активность, предположительно, российских и турецких военных в Сирии.