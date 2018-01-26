В Японском море возобновили поиски рыболовецкого судна «Восток»

11:44 | 29.01.2018

В понедельник утром продолжились поиски пропавшего в Японском море рыболовецкого судна «Восток». Его ищут с привлечением авиации и морских судов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю. В операции участвуют самолеты Бе-200, а также буксир и рыболовный траулер. Поисковые работы осложняются ветром и снегом.



Экипаж рыболовецкого судна «Восток» перестал выходить на связь 25 января после того, как сработал аварийный радиобуй. Всего на борту находилось 20 человек. Известно, что судно попало в сильный шторм с порывистым ветром до 24 м/с. В ходе поисков были обнаружены два спасательных жилета, спасательные круги и два плота, отмечает iz.ru.