Курт Волкер заявил, что ПТРК Javelin не будут использоваться в Донбассе

11:40 | 29.01.2018

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что запланированные к поставке противотанковые ракетные комплексы Javelin могут использоваться лишь в оборонительных целях и не будут применяться на линии конфликта с Донбассом, передает Kp.ru.



При этом Волкер не стал называть конкретных сроков передачи вооружений в руки ВСУ, пояснив, что «нужно время на подготовку способа передачи, объектов для хранения».



Как напоминает life.ru, в конце прошлого года Белый дом официально одобрил поставку на Украину летального вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin. Ранее глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщал, что украинские военные получат «джавелины» в течение полугода.