На акциях «Забастовки избирателей» по всей России задержали около 250 человек

11:35 | 29.01.2018

На акциях протеста в рамках забастовки избирателей по всей России задержали около 250 человек. По данным «ОВД-Инфо», к вечеру воскресенья было известно о 50 задержанных в Чебоксарах, 45 в Уфе, 31 в Кемерово, 23 в Мурманске, по 16 в Туле и Москве (считая Навального), 12 в Томске и 10 в Петербурге.



Всего акции прошли в 84 городах, в Москве мероприятие обошлось без массовых задержаний. Как напоминает ТК «Дождь», 28 января по всей России прошли акции протеста в рамках «Забастовки избирателей». О ее проведении Алексей Навальный объявил в конце декабря после того, как ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом в президенты.