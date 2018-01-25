Суд вынесет приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых 1 февраля

17:49 | 26.01.2018

Приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых огласят 1 февраля, передает «РИА Новости». Белых обвиняется по статье УК «Получение взятки в особо крупном размере». Свою вину он не признает, в последнем слове попросил вынести ему оправдательный приговор.



Как напоминает life.ru, гособвинение потребовало посадить экс-главу региона на 10 лет в колонию строгого режима и оштрафовать его на 100 миллионов рублей.