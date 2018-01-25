Рубрика: Россия и мир
17:49 | 26.01.2018
Суд вынесет приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых 1 февраля
Как напоминает life.ru, гособвинение потребовало посадить экс-главу региона на 10 лет в колонию строгого режима и оштрафовать его на 100 миллионов рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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