КНР работает над созданием «Полярного шелкового пути» в Арктике

17:39 | 26.01.2018

Китай планирует вместе с другими государствами создать морские торговые пути в Арктическом регионе в рамках инициативы «Полярный шёлковый путь». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опубликованную Госсоветом страны Белую книгу по политике КНР в Арктике.



Отмечается, что КНР приглашает государства-партнеры присоединиться к «созданию морского экономического коридора между Китаем и Европой через Северный Ледовитый океан».