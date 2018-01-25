Суд Лондона может отменить арест Джулиана Ассанжа

17:13 | 26.01.2018

Суд Лондона сегодня рассмотрит прошение создателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа об отмене ордера на арест, информирует Reuters.



Адвокаты Ассанжа призвали суд отменить ордер на его арест в связи с тем, что прокуратура Швеции ранее прекратила следствие по его делу, решение суда ожидается не ранее следующей недели, передает «РИА Новости».



В британской прокуратуре не исключают, что в случае положительного решения Ассанж сможет покинуть территорию посольства Эквадора.



В 2012 году Ассанж попросил убежища в эквадорском посольстве в Лондоне из-за обвинений в принуждении к действиям сексуального характера в Швеции. Ассанж отверг обвинения, назвав их политически мотивированными. Основатель WikiLeaks выразил опасения, что Швеция депортирует его в США, где ему грозит до 35 лет лишения свободы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента, сообщает «АиФ».