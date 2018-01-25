Американский финансист Джордж Сорос назвал криптовалюты финансовым пузырем

16:57 | 26.01.2018

Американский финансист Джордж Сорос назвал криптовалюты «пузырем, не являющимся стабильным средством накопления».



«Биткоин — это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления и курс валюты не может меняться на 25 % в день. Биткоин, например, не может использоваться для зарплаты, поскольку зарплата не может понижаться на 25 % в день», — заявил финансист «на полях» неформального ужина в швейцарском Давосе, где проходит международный экономический форум, передает «Прайм».



Кроме того, по словам Сороса, пока в мире будут «на подъеме» диктаторские режимы, то правительства таких стран будут вкладываться в биткоины, чтобы обустроить себе «гнездышко» за границей. Вместе с тем миллиардер позитивно оценил блокчейн-технологии.