36-летний Роджер Федерер в 30-й раз вышел в финал турнира Большого шлема

16:46 | 26.01.2018

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в 30-й раз вышел в финал турнира Большого шлема. 36-летний Федерер побил собственный рекорд. 23 выхода в финал у Рафаэля Надаля, 21 — у Новака Джоковича, 19 — у Ивана Лендла, 18 — у Пита Сампраса.



В финале Федерер сыграет с хорватом Марином Чиличем. Финальный матч запланирован на воскресенье.