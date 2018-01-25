Песков отверг обвинения в адрес РФ о перевозках угля из КНДР

16:40 | 26.01.2018

Пресс-секретарь российского президента Песков, комментируя сообщения западных СМИ о перевозках угля из КНДР через Россию, заявил, что российская сторона соблюдает международные правила. По словам Пескова, в Кремле не слышали официальных заявлений по этому поводу, сообщает RT.



«Россия — ответственный член международного сообщества, который выполняет международные правила», — добавил он.