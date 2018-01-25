Центризбирком России вынес КПРФ предупреждение за незаконную агитацию

16:31 | 26.01.2018

Центризбирком России вынес предупреждение КПРФ из-за незаконной агитации за кандидата в президенты России от компартии Павла Грудинина, передает russian.rt.com.



Как сообщает агентство «Интерфакс», ЦИК рассмотрела обращение кандидата в президенты Сергея Бабурина, а также заявление «Коммунистической партии Коммунисты России», глава ЦК которой Максим Сурайкин также участвует в выборах. Они указывали на наличие признаков предвыборной агитации в информационном бюллетене «Правда», созданном КПРФ.



Отмечается, что бюллетень КПРФ не был оплачен из избирательного фонда кандидата от компартии и не имел соответствующих выходных данных, что является нарушением.